Belotti e Fiorentina sulla stessa barca: incontro chiarificatore con l’entourage

Con la fine del prestito di 6 mesi in viola, Andrea Belotti sarà presto atteso a Roma per il ritorno a casa-base, in attesa, presumibilmente, di un nuovo capitolo delle sua carriera calcistica. Belotti era approdato a Firenze per volontà dello stesso Italiano, cercando di colmare quel 'gap' in attacco, che ha creato un vuoto profondo nella prima parte di stagione, e anche da Joe Barone.