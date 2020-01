Qui Genoa – Nicola si affida ad un ex viola, Pandev inamovibile in attacco

Davide Nicola cerca di dare un’identità al suo Genoa (QUI LE SUE PAROLE). identità, che ricerca confermando otto undicesimi della squadra che ha perso contro la Roma. In difesa rientra Criscito, dopo il turno di squalifica, con Goldaniga a fargli posto. A completare il reparto Biraschi e Romero davanti a Perin. È in mezzo che il tecnico rossoblu ha i principali dubbi. Ankersen favorito su Ghiglione , dalla parte opposta Barreca. Il regista sarà Schöne con Behrami e Sturaro accanto a lui. Squalificiato l’obiettivo viola Cassata e Lerager out per infortunio. Il nuovo arrivo Eriksson potrebbe insediare lo svizzero per un posto da titolare. Pandev è certo di giocare, Sanabria favorito su Favilli. A riportarlo è pianetagenoa1893.net

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Behrami, Schöne, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria. Allenatore Nicola

