Prandelli e l’estate 2008: “Mutu alla Roma? Pensavo fosse uno scherzo”

L'episodio è ormai noto a tutti. Nell'estate 2008 Adrian Mutu sta per passare alla Roma a pochi giorni dal preliminare Champions con la Fiorentina. Si muove Totti in prima persona per convincere il romeno e la Fiorentina apre all'addio chiedendo 20 milioni. La trattativa è quasi conclusa, quando Prandelli si mette di mezzo (minacciando, forse, anche le dimissioni) e l'affare salta.