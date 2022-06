Mutu, l’ultima partita davanti a 20mila persone: “Provo gioia e tristezza”

La partita per Adrian Mutu ha riscosso grande successo. Si sono mobilitate circa 20mila persone per assistere alla sua gara di addio al calcio, seppur postuma, ieri sera alla Cluj Arena. In campo una sfilza di ex viola: Frey, Toni, Gilardino, Donadel, Gobbi, Dainelli, Semioli e molti altri. E poi una selezione di altri ex compagni.