Nota del PD sul ricorso contro il Viola Park: “Strumentale e immotivato”

Dopo mesi di discussione, un confronto continuo e diretto con la cittadinanza e un percorso partecipativo che si è concluso con un voto trasversale in Consiglio Comunale con un solo voto contrario, il ricorso di Italia Nostra appare davvero come l’ennesimo, strumentale tentativo di bloccare un’opera che la stragrande maggioranza dei cittadini di Bagno a Ripoli giudica favorevolmente e che, in special modo dopo un periodo drammatico come quello che stiamo vivendo, potrebbe avere indubbie ripercussioni positive anche sull’economia locale e il mondo del lavoro.

Non spetta a noi entrare nel merito di un ricorso che giudichiamo del tutto immotivato dopo che il progetto ha ottenuto anche l’ok della Soprintendenza, della città metropolitana e della Regione, ma teniamo a ribadire che il Viola Park rappresenta una grande opportunità per tutto il territorio ripolese, tanto nel presente quanto nel futuro. Non volerlo vedere, in nome di preconcetti e pregiudizi che puntano soltanto a demonizzare, è per noi del tutto incomprensibile e inaccettabile e auspichiamo davvero che anche quest’ultimo scoglio possa essere superato per permettere ai lavori di proseguire spediti e concludersi nei tempi previsti.

Allo stesso tempo, in conclusione, prendiamo le distanze e condanniamo le parole di minacce che sono arrivate al Presidente di Italia Nostra Leonardo Rombai. Il rispetto delle persone e delle opinioni altrui non deve mai venire meno.

Mirko Sulli – Segretario Partito Democratico Bagno a Ripoli

Edoardo Ciprianetti – Capogruppo Partito Democratico consiglio comunale Bagno a Ripoli