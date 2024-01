Napoli, si ferma un centrocampista: a rischio anche in Supercoppa con i viola?

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, ci sono brutte notizie in casa Napoli. Nella sfida di oggi contro la Salernitana non ci sarà Piotr Zielinski.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, ci sono brutte notizie in casa Napoli. Nella sfida di oggi contro la Salernitana non ci sarà Piotr Zielinski. Il centrocampista, infatti, ha riportato un affaticamento muscolare accusato nelle ultime ore e salterà il derby campano valido per il 20° turno di Serie A. Zielinski sarà costretto a saltare il derby campano contro la Salernitana, e si aggiunge alle assenze di Anguissa e Osimhen (in Coppa d'Africa) e degli infortunati Meret, Olivera e Natan. Da valutare il suo recupero per la semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina.