Gonzalez e Sottil mettono nel mirino la Supercoppa. Ma prima c’è l’Udinese

La Nazione fa il punto sulla possibile formazione che Italiano schiererà domani contro l'Udinese. Domenica sera infatti i giocatori saluteranno le proprie famiglie per concentrarsi su Ryhad e la Supercoppa. Una piacevole pausa dal campionato. Ma prima appunto, c'è l'Udinese di Cioffi. Contro i bianconeri si penserà inevitabilmente anche alla gara contro il Napoli, a cominciare da Arthur e Bonaventura. Per gli infortunati Nico e Sottil ci potrebbe essere la convocazione per L'Arabia, così come per Dodò. Poi lunedì sera la squadra partirà da Bologna, con la speranza di tornare il 22 gennaio con un trofeo in più