Da Sky e Dazn offerte basse: Fiorentina favorevole al canale della Lega

Altra fumata grigia per i diritti tv del campionato di Serie A. Tutto rinviato al prossimo lunedì, 23 ottobre, dopo che nell'assemblea di ieri della Lega le offerte ricevute dai broadcaster (Sky, Dazn e Mediaset) non sono state ritenute soddisfacenti. Dopo un'analisi delle proposte pervenute da parte dei players che hanno partecipato alle 5 giornate di trattative private, sono stati approfonditi anche i modelli di realizzazione del canale ufficiale della Lega Serie A. Napoli, Fiorentina e Salernitana hanno già espresso la loro posizione a favore del canale e non sarebbero da sole, viste ad esempio anche le parole del patron del Milan Gerry Cardinale dagli Usa. «Sarebbe un atto di grande coraggio e modernità», ha confermato il presidente della Salernitana Danilo Iervolino al termine della riunione. Pertanto le società hanno deciso di dedicare tutta la settimana corrente ad incontri quotidiani di studio e analisi dei possibili scenari, inclusa l'ipotesi di attivazione del canale. I club torneranno a riunirsi in assemblea in presenza, nella sede della Lega, il prossimo 23 ottobre, giorno di scadenza della validità delle offerte presentate oggi dai broadcaster. La soluzione più probabile da quanto trapela sembra essere sempre quella del campionato trasmesso da Dazn e Sky, con tre partite in co-esclusiva e la maggioranza che sarà ancora trasmessa da Dazn sostanzialmente come avviene ora. Mentre Mediaset sembra destinata a sfilarsi dal pacchetto che prevede la trasmissione in chiaro di una partita al sabato. L'obiettivo della Lega di incassare almeno un miliardo di euro sembra difficile da raggiungere, visto che sempre secondo quanto trapela, al momento l'ammontare delle offerte ricevute sarebbe tra gli 800 e i 900 milioni. «La migliore offerta è stata molto bassa, a me non piace, ma ognuno la valuterà», ha spiegato ancora Iervolino a proposito delle offerte ricevute. Il presidente della Salernitana racconta di una assemblea «spaccata» ma in cui «non c'è una divisione tra grandi e piccole, ma tra chi vede un futuro roseo stando in equilibrio così come si sta oggi e chi ha il coraggio di cambiare e di vedere un futuro differente. Abbiamo animi differenti, visioni e strategie logicamente diverse, ci sono i proprietari ci sono i manager, non c'è una omogeneità totale», ha spiegato ancora con un possibile riferimento alle società con proprietà straniere. A tal proposito dagli Usa sono da registrare le parole del patron del Milan Cardinale, che ha detto senza mezzi termini: «Ho lavorato molto nei media sportivi. Ci sono due strade da percorrere. Si può continuare a lavorare con le società media tradizionali, come abbiamo fatto con successo fino a questo punto. Oppure si può creare la propria media company. E, sapete, con qualcuno come noi, Redbird, nella Serie A, questa seconda opzione è da tenere in considerazione». Di visione e strategia ha parlato anche il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe: «Non c'è un orientamento prevalente, c'è da capire l'opzione migliore per il futuro del calcio italiano nei prossimi anni. È una scelta stra tegica che le società devono seguire, è stato giusto prendere tempo». Lo riporta Il Tirreno.