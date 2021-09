Cottarelli: “La situazione economica dell’Inter non è florida, Zhang ci ascolti”

L'economista: "Speravamo di presentare un piano dettagliato alla proprietà per fine ottobre ma credo si slitterà di qualche settimana"

Cottarelli quindi prosegue: "Il progetto non si è mai fermato. Stiamo per affidare a una società di consulenza il compito di stendere il business plan e una proposta dettagliata per il possibile ingresso dei tifosi. Speravamo di presentare un piano dettagliato alla proprietà cinese dell’Inter per fine ottobre ma credo si slitterà di qualche settimana. La situazione economica dell'Inter non è florida. Ci sta che un magnate straniero possa voler lavorare insieme ai tifosi per rafforzare la società".