Conference League: Basaksehir – Fiorentina verrà trasmessa in chiaro

Buone notizie per i tifosi viola. La partita tra Istanbul Basaksehir e Fiorentina, valida per la seconda giornata della fase a girone di Conference League, verrà trasmessa in chiaro. Il match, che si disputerà giovedì 15 settembre alle ore 21.00, verrà trasmesso oltre che da Dazn e Sky, anche da Tv8 in chiaro, come informa sul proprio palinsesto l'emittente.