Cecchi: “Malumore tifosi inspiegabile. Pradè ha un problema con i centravanti”

"Jovic non è Vlahovic, forse ha anche una classe superiore, ma non ha quella ferocia - aggiunge Cecchi -. E' un giocatore che ha tantissimo calcio dentro, capisco i dubbi ma Jovic va aspettato perchè è il giocatore che può far volare la Fiorentina. Chi in difesa giovedì? Secondo me gioca Venuti centrale in coppia con Quarta e non Ranieri. Pradè da criticare? Sicuramente in questi anni sono pochi i giocatori acquistati, che hanno poi aumentato il loro valore. E poi sugli attaccanti qualcosa non ha funzionato, da Boateng a Pedro fino a Cutrone e gli altri, non ha reso praticamente nessuno".