Burdisso ai saluti? De Rossi vuole lui o Kolarov come d.s. della Roma che verrà

Il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso potrebbe vivere in questi mesi le sue ultime settimane da dirigente viola. La voce che lo vorrebbe ritornare a Roma, sponda giallorossa naturalmente, per ricoprire il ruolo di d.s., lasciato vacante da Tiago Pinto, sta diventando sempre più forte ed addirittura sarebbe stato lo stesso attuale tecnico dei giallorossi, Daniele De Rossi, a fare il suo nome alla proprietà del club capitolino. Due i profili fatti dall'allenatore: quello di Burdisso appunto e quello di Aleksandar Kolarov, anche lui ex calciatore della Roma e con una fugace esperienza al Pisa come dirigente. A Firenze l'ex difensore argentino è rimasto sempre all'ombra di Barone e Pradè, mentre alla Roma accanto a De Rossi avrebbe sicuramente più responsabilità, oltre che ricoprire un ruolo di primo piano nelle scelte tecniche e di mercato. Lo riporta tuttomercatoweb.com.