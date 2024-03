Burdisso verso Roma. Può lasciare anche Pradè? Per la Fiorentina c’è Tare

Non solo per gli allenatori, la prossima stagione darà il via a un valzer anche di direttori sportivi e dirigenti. Si sofferma su alcuni scenari la Gazzetta dello Sportche parla di molti cambi all'interno delle varie dirigenze della Serie A. Dal Napoli, al Milan passando anche per la Fiorentina. Sì, perché in casa viola ci sono alcune situazioni da monitorare. Innanzitutto, quella di Nicolas Burdisso. L'argentino è entrato nel mirino della Roma che vorrebbe regalare a De Rossi un uomo di fiducia. Le voci sono in aumento, come quelle che parlano di un addio di Daniele Pradè. Difficile sbilanciarsi oggi, è molto legato alla società, ma dipenderà anche da eventuali offerte. I rumors vogliono Igli Tare nome forte per la Viola. L’ex attaccante albanese ha lasciato la Lazio a giugno ed è un profilo che piace un po’ a tutti.