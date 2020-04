Buona Pasqua a tutti i nostri lettori

La redazione di violanews.com augura Buona Pasqua a tutti i lettori. In questi due giorni di festività saremo presenti come sempre dalla mattina alla sera per proporvi notizie, servizi e interviste. Una festività veramente ‘sui generis’ per tutto quello che stiamo passando e certamente la mancanza del calcio giocato non è la cosa peggiore. Ci sembra doveroso ricordare a tutti i nostri lettori di rispettare quanto stabilito dal Governo e restare in casa anche in un giorno di festa come quello odierno.