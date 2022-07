Bortolazzi: “Lo Celso? Non è un centrocampista”

L'ex giocatore viola Mario Bortolazzi ha parlato oggi riguardo alla Fiorentina 2022-2023

Redazione VN

L'ex giocatore viola ed allenatore Mario Bortolazzi ha parlato oggi su RTV38 riguardo alla Fiorentina 2022-2023. Ecco le sue parole nel corso della diretta TV.

Sul ritiro e l'importanza della figura di mister Italiano

"Ho visto la personalità e l'autorità che ha Italiano nei confronti della squadra. Vuol far comprendere ai nuovi giocatori quali sono le sue idee da subito. Un anno di lavoro sicuramente è un vantaggio per chi già c'era l'anno scorso e questo significa tanto, mentre i nuovi arrivati devono essere bravi a integrarsi. Italiano è molto meticoloso e puntiglioso, è maniacale come lo era Sacchi, ed estremamente esigente nei confronti di tutti i suoi giocatori"

Su Sottil

"Deve essere più concreto e cercare di segnare di più dato che ha grandi potenzialità. La società crede in lui, ed ora spetta a lui mettere da parte la spensieratezza ed essere più incisivo"

Su Torreira e Mandragora

"Torreira riusciva a far girare bene la squadra soprattutto nelle uscite da dietro. Mandragora è un buon giocatore ma non so se ha questi tempi di gioco e se può essere paragonato a Torreira"

Sull'obiettivo viola Lo Celso

"Non mi sembra un centrocampista. Per me è più un esterno oppure un trequartista"