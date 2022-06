Agostinelli, in arrivo il rinnovo con la Fiorentina. E sul futuro…

La squadra in pole al momento sembra essere la Reggina, primo club a interessarsi al giovane fantasista.

Secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Vittorio Agostinelli, giovane trequartista gigliato, rinnoverà a brevissimo con la Fiorentina e, in seguito, per lui arriverà un'esperienza nella serie cadetta per migliorare ancora.