Nuovi sviluppi nel caso Traorè, spunta una concorrente

Ieri è esploso il caso Traorè, in seguito alle dichiarazioni ufficiali del presidente dell’Empoli un rinnovato interesse ha circondato una vicenda che era rimasta in attesa della conclusione del campionato. Come riporta Repubblica, Fiorentina ed Empoli a gennaio avevano raggiunto un accordo sulla base di 13 milioni includendo nel pacchetto anche Rasmussen, ufficializzato per 7 milioni. Durante le visite mediche di Traorè era emersa la necessità di svolgere esami medici aggiuntivi, ma vista la tempistica limitata tutto era stato rimandato non depositando il contratto in lega. Questa la versione dalla Fiorentina, che si scontra con quella dell’Empoli, intenzionato a valutare altre offerte, ci sarebbe soprattutto l’Inter. Gli azzurri probabilmente vogliono valutare altre offerte in seguito alle recenti ottime prestazioni dell’ivoriano, scatenando un’asta che farà lievitare notevolmente il prezzo del cartellino. La Fiorentina evidentemente esclusa in una simile eventualità, continua a rivendicare un accordo verbale stretto proprio col presidente degli azzurri Corsi in attesa di nuove visite mediche.