VIDEO VN – Commisso: “Voglio essere chiaro. La Fiorentina non è in vendita”

Rocco Commisso, in conferenza stampa, è tornato sul tema della cessione del club. Il presidente della Fiorentina ripete con forza: "La Viola non è in vendita. Poi in futuro, deciderò io quando pensare ad una cessione"

Rocco Commisso, in conferenza stampa, è tornato sul tema della cessione del club. Il presidente della Fiorentina ripete con forza: "La Viola non è in vendita. Poi in futuro, deciderò io quando pensare ad una cessione"