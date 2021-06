20 anni fa la Fiorentina alzava il suo ultimo trofeo. Decisivo il gol di Gomes

Il 13 giugno 2001 la Fiorentina vinceva la sua sesta ed ultima Coppa Italia

Questo giorno e questa gara rappresentano un ricordo indelebile per tutti i tifosi viola. In quella data, infatti, la squadra di Mancini, infatti, si aggiudicava la sesta Coppa Italia della storia viola, ultimo titolo conquistato, attualmente, dalla Fiorentina. Dopo essersi imposta a Parma per 1-0 nella gara d'andata, la squadra viola riusciva ad alzare il prestigioso trofeo grazie al pareggio per 1-1 nel ritorno della finale al "Franchi".