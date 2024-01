Pochi gol delle punte viola? Tranne l’Inter, in Serie A non segna più nessuno!

L’unico problema stagionale della Fiorentina di Italiano è rappresentato dalla scarsa vena realizzativa in campionato della coppia delle punte a disposizione, ossia Beltran e Nzola. Da una parte le statistiche confermano il basso score attuale dei due attaccanti (solo 4 reti sulle 27 messe a segno dai viola), ma se valutiamo il fatto che la media delle reti segnate fino adesso in Serie A sia la peggiore degli ultimi 30 anni [leggi] (i soli 14 gol segnati nell'ultimo turno lo confermano), le considerazioni in tal senso possono cambiare. Se ai 444 gol totali realizzati finora in campionato togliessimo, ad esempio, i 27 realizzati dalla Fiorentina emergerebbe una media di 22 reti segnate per singola squadra. Questo significa che la squadra di Italiano sta segnando, in media, il 23% in più rispetto alla media generale del torneo. Togliendo poi le 42 reti segnate dall’Inter (squadra che sta marciando a ritmi devastanti come in passato è accaduto rare volte in Serie A), la media generale cala a 21, esaltando, così, ulteriormente le 27 segnature gigliate. Scendendo, poi, nello specifico, possiamo ulteriormente notare come l’Inter stessa stia segnando a ripetizione e con medie stratosferiche ed i 2,3 gol di media a partita ed il primo posto nella classifica marcatori di Martinez con 15 reti (e il quinto posto di Calhanoglu e Thuram a quota 7) ne sono una prova tangibile, come la leadership stagionale delle realizzazioni su rigore, detenuta sempre dai nerazzurri con 7 gol dal dischetto. I nerazzurri, però, detengono anche un altro primato, ossia quello dei gol inutili ai fini del risultato finale, ben 22 sui 42 totale! In questo frangente si evidenziano le 10 marcature di Martinez, totalmente inutili ai fini del risultato finale delle singole gare. E nessun altro nerazzurro può vantare almeno due reti essenziali in questo contesto. Dal suo canto, invece, la Fiorentina può vantare un solo gol essenziale in meno dell’Inter, cioè 20 (ma su 27 segnature totali, leggi la graduatoria completa), e, a livello di singoli bomber “fondamentali”, Gonzalez a quota 3, seguito a ruota da Beltran, Bonaventura e Quarta a 2 gol. Alla luce di queste considerazioni possiamo confermare il fatto che alla squadra di Italiano, in questo momento, manchino, soprattutto, i gol “inutili”, in particolare quelli di Nzola.