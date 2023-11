Con Biraghi in campo è una Fiorentina quasi da scudetto. Tutti i numeri

Dopo le prime 10 giornate di campionato il giocatore della Fiorentina con la media punti/partita più alta derivante dai singoli risultati emersi durante la presenza in campo nelle gare disputate è il capitano Cristiano Biraghi. L'alta media di 2,17 punti in media a partita disputata è dovuta ai 13 punti totalizzati durante la propria presenza in campo nelle 6 gare giocate. Da notare come il Milan si trovi al terzo posto in campionato grazie ad una media di 2,20 punti di media a gara. I 13 punti totalizzati sin qui da Biraghi derivano dai successi ottenuti contro Genoa, Atalanta ed Udinese, a cui vanno aggiunti altri 4 punti: 3 punti "conquistati" in Fiorentina-Frosinone (Biraghi venne sostituito nell'intervallo con la squadra viola in vantaggio) ed un punto contro la Lazio (Biraghi sostituito al 79° minuto sul risultato di parità). Da sottolineare, poi, il fatto che Biraghi sia entrato in campo durante Fiorentina-Atalanta sul risultato di parità. Molto positivo anche l'apporto effettivo durante la propria presenza in campo di Arthur, che può vantare 20 punti (punteggio più alto in assoluto) nelle 10 gare giocate. Di seguito la graduatoria aggiornata dei singoli viola classificati in base ai punti medi a partita conquistati nelle gare in cui sono scesi in campo(NB: sono stati considerati i giocatori con almeno 2 gare giocate) ---> LEGGI LE STATISTICHE STAGIONALI DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA IN SERIE A