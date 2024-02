Contro il Bologna Italiano potrebbe anche eguagliare le vittorie di Bernardini dopo le prime 100 gare in Serie A sulla panchina gigliata

Vincenzo Italiano si appresta a diventare il 10° tecnico della storia della Fiorentina a tagliare il traguardo delle 100 gare in Serie A. Nelle 99 gare sin qui disputate l’attuale trainer gigliato ha conseguito una media di 1,57 punti a partita che lo collocano al sesto posto assoluto nella graduatoria delle prime 100 partite disputate in Serie A dagli allenatori viola, posizione che resterà invariata indipendentemente dal risultato che la Fiorentina conseguirà contro il Bologna. Italiano, però, ha la possibilità di salire al quarto posto nella graduatoria delle partite vinte da un singolo tecnico gigliato nelle prime 100 gare in Serie A. Dalle 45 attuali, infatti, Italiano può ancora ambire a toccare quota 46, che lo farebbero salire al quarto posto assoluto al pari di Bernardini e dietro Prandelli, Montella e De Sisti.