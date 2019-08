Fiorentina e Monza di fronte dopo 25 anni. L’ultimo successo viola porta la firma di Batistuta

Fiorentina e Monza torneranno ad affrontarsi dopo 25 anni dall’ultimo confronto ufficiale (terminato 0-0), avvenuto a Monza il 29 maggio 1994 in occasione della penultima giornata del campionato di Serie B, con la squadra viola già matematicamente promossa in Serie A e quella brianzola già destinata, in anticipo, alla Serie C. Le due squadre si incroceranno per la 10° volta in gare valide per manifestazioni ufficiali (7 volte in Coppa Italia e 2 in Serie B i precedenti). Il bilancio è nettamente a favore dei gigliati, grazie ai 6 successi ottenuti (5 in Coppa Italia ed uno in Serie B). Si contano anche 2 sconfitte, subite entrambe in Coppa Italia: la prima risale al 27 agosto 1972 (Fiorentina-Monza 0-3, gara in cui esordì Antognoni in maglia viola) [CLICCA], mentre la seconda, ed ultima, è datata 6 giugno 1978. Quel successo casalingo dei brianzoli per 3-2 negò, di fatto, alla squadra di Chiappella la possibilità di poter disputare la finale di quell’edizione della Coppa Italia.

Nelle 5 gare giocate a Firenze i viola si sono imposti 4 volte, perdendo solo nella già citata partita del 1972. Da evidenziare il fatto che Monza-Fiorentina 0-3 del 21 agosto 1985 si disputò a Viareggio su proposta della società lombarda per garantire un maggior afflusso di tifosi (in particolare viola) [CLICCA]. L’ultima vittoria dei viola sul Monza risale al 9 gennaio 1994, in Serie B: Fiorentina-Monza 3-0, con doppietta di Batistuta e gol di Luppi. Chiudiamo ricordando che la Fiorentina è imbattuta nei confronti diretti contro i brianzoli nelle ultime 3 partite (2 vittorie ed un pareggio), in cui non ha subito nessuna rete.