Dietro al Liverpool per pali colpiti? No, ecco perché la Fiorentina fa peggio

I motivi che stanno portando la Fiorentina a vivere un 2024 non propriamente esaltante dal punto di vista dei risultati sono molteplici e di diversa natura. E fra rigori calciati male e partite bloccate , la Fiorentina si ritrova oggi all'ottavo posto in classifica dopo che, a fine 2023, aveva toccato con mano le posizioni più prestigiose della classifica. E c'è un dato che certamente non sta dando una mano alla Fiorentina in questo senso: quello relativo ai legni colpiti. Una statistica che quest'anno sta assumendo contorni clamorosi in riva all'Arno.

Secondi ma...

La Fiorentina quest'anno in Serie A ha colpito la bellezza di 17 pali, più di tutte le altre squadre italiane con Inter, Frosinone e Genoa tutte al secondo posto con 14 legni. Un poco lusinghiero primato che fa certamente impressione anche per quello che riguarda i 5 più importanti campionati europei. La Fiorentina ne ha colpiti più di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen (16), Barcellona (14) e Arsenal (11). Solamente il Liverpool con 19 si trova sopra ai viola in questa speciale classifica. Ma questo dato assume ancora maggior valore se lo confrontiamo con i tiri che queste squadre hanno effettuato verso la porta nel corso della stagione corrente. La Fiorentina ha tentato la conclusione 377 volte, fra le quadre citate quella più vicina è il Barcellona con 442. Il Leverkusen è a 438, il Bayern a 494, l'Arsenal a 470, il Liverpool a 534, ben 157 (!) tiri in più dei viola. Tradotto, la percentuale di tiri della Fiorentina che sbattono sul legno è molto più alta rispetto alle 'concorrenti'. C'è dunque la necessità di aggiustare un po' la mira, sperare in un pizzico di buona sorte in più e magari provare ad allargare le porte di qualche centimetro mentre nessuno sta guardando...