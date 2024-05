Rocco Commisso stasera assisterà di persona per la 100° volta ad una gara ufficiale della Fiorentina. Quella contro il Club Brugge rappresenterà, nello specifico, anche la partita numero 56 a cui il presidente gigliato prenderà parte dalla tribuna del "Franchi". In caso di successo dei viola sulla squadra belga la Fiorentina centrerà anche la 100° vittoria sotto la presidenza Commisso, grazie alla quale Commisso stesso diventerebbe l'ottavo presidente della storia gigliata a conseguire 100 successi in gare valide per manifestazioni ufficiali.