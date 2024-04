Bene nelle coppe e male in Serie A? Quasi una tradizione per la Fiorentina

La storia ci insegna che molte stagioni in cui la Fiorentina ha particolarmente brillato in Coppa Italia e nelle coppe europee in campionato non ha ottenuto grandi risultati, rischiando, talvolta, anche la retrocessione. Nel 1940 ad esempio, in occasione della conquista della Coppa Italia, primo titolo della storia viola, la Fiorentina terminò il campionato al 13° posto, riuscendo ad evitare la retrocessione per un soffio. Anche nel 1961, anno della “doppietta” in Coppa Italia e Coppa delle Coppe, la squadra gigliata faticò moltissimo in campionato, che terminò al settimo posto dopo aver esonerato il D.T. Czeizler a metà percorso. Anche la tribolata stagione 1974-75 terminò col trionfo in Coppa Italia con Mario Mazzoni in panchina dopo che la squadra, sotto la guida tecnica di Rocco, aveva strappato a stento un ottavo posto in campionato. Come non ricordare, poi, l’epica cavalcata in Coppa UEFA nel 1989-90, col sogno infranto solo in finale, ma dopo un campionato che aveva visto la squadra viola salvarsi per un solo punto e all’ultima giornata. La stessa Fiorentina di Rui Costa e Batistuta nel 1996-97 arrivò a sfiorare la finale di Coppa delle Coppe dopo una memorabile semifinale col Barcelona, senza però riuscire ad andare oltre in nono posto in campionato. Anche l’ultimo trofeo attualmente conquistato, cioè la Coppa Italia 2000-01, arrivò dopo un anonimo 9° posto in campionato e in un’annata contraddistinta, come in alcune delle precedenti menzionate, anche dal cambio dell’allenatore in “corsa”. Conseguentemente anche l’ottavo posto dello scorso anno e la doppia finale disputata rientrano in questa sorta di tradizione tutta viola che, i tifosi gigliati, sperano possa rinnovarsi anche nel corso di questa stagione.