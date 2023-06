Zazzaroni: “Non manca esperienza, ma se vince solo Mou non è un caso”

Il direttore del Corriere Dello Sport Ivan Zazzaroni legge la sconfitta della Fiorentina non (solo) come mancanza di esperienza

Sulle pagine del Corriere Dello Sport, il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni commenta il dolore del calcio italiano, che con la finale persa dalla Fiorentina arriva al secondo appuntamento mancato con l'Europa. Questa volta al cospetto di un avversario fattibile, che lascia in dote solamente lacrime e rimpianti.

Strana serata

A Praga la Fiorentina ha giocato una partita strana, con meno coraggio, fermandosi sulla diga schierata dagli inglesi e subendo un gol finale in contropiede. I viola si sono riscoperti convincenti soltanto quando hanno capito che potevano cercare con convinzione la porta. Nonostante questo la stagione è positiva, ma Zazzaroni la legge così: "Non credo che all’origine delle sconfitte ci sia la mancanza di esperienza - le finali sono, sì, un mondo e un calcio a parte -, tuttavia non si può trascurare il particolare che gli ultimi trofei europei conquistati da squadre italiane abbiano avuto la stessa guida: José Mourinho".