Volata in differita col Torino: a Sassuolo in palio il paracadute europeo

Non ci sarà concomitanza con Torino, Monza e Bologna che ancora sperano di poter piazzarsi all’ottavo posto, esattamente come la Fiorentina, che però anticipa al venerdì sera per prepararsi meglio alla finale di Conference League contro un West Ham che ha già terminato il resto della stagione. I granata giocheranno sabato alle 18,30 in casa contro l’Inter e sia Bologna che Monza scenderanno in campo domenica sera ( ore 21) rispettivamente a Lecce e a Bergamo. Se la Fiorentina riuscirà a piazzarsi ottava, potrebbe arrivare alla finale di Praga con più leggerezza. Consapevole di poter alzare l’asticella delle proprie ambizioni ma con la possibilità più che concreta di avere un “paracadute” europeo in vista della prossima stagione. Per ripartire, nel peggiore dei casi, da quegli stessi playoff che hanno visto l'inizio del lungo viaggio viola nell'agosto scorso. Lo scrive La Repubblica.