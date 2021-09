Vlahovic, la “dura” legge del goal: inizio di stagione col botto

Dusan Vlahovic rappresenta la "bocca di fuoco" della Fiorentina, l'inizio di stagione parla da solo per il nove serbo

Dusan Vlahovic è tornato a Firenze ed è pronto a trascinare l'attacco viola. Ne scrive il Corriere Fiorentino, dando conto dei numeri del centravanti serbo in questo inizio di stagione. Nelle sei partite giocate sin qui il nove gigliato ha già siglato 4 reti. Tre con la Fiorentina, tra Coppa Italia e Serie A, uno con la selezione balcanica. Giovane, ma con le spalle sufficientemente larghe per vivere senza pressioni il ruolo datogli da Vincenzo Italiano. Il mercato non ha portato in dote veri rinforzi e Dusan è rimasto l'unico vero attaccante in rosa.