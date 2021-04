Vlahovic che numeri! Con 15 reti scala la classifica dei bomber viola del decennio

Una doppietta che illude la Fiorentina e non basta ad evitare la sconfitta contro l’Atalanta. Dusan Vlahovic è stato l’unico giocatore in grado di accendere la scintilla della speranza viola in una notte di grandi difficoltà e speranze svanite presto. Questo quanto scrive il Corriere Fiorentino in merito al ko dei viola. Dusan ha realizzato la prima doppietta di questa stagione portandosi a 15 reti in campionato. Pian piano sta agganciando e superando gli attaccanti viola degli ultimi dieci anni. Queste reti valgono il sorpasso su Simeone, arrivato in viola per quasi 20 milioni, e su Jovetic. Uguagliato Kalinic (15 reti nella spumeggiante Fiorentina di Paulo Sousa), il serbo punta dritto verso Mutu (17) e Gilardino (19 reti in un anno). Ma oltre alle realizzazioni, Vlahovic è il vero punto di riferimento di questa squadra. E questo è apparso evidente quando nel primo tempo, per allentare l’asfissiante pressione bergamasca, i viola si sono affidati all’arma più antica: lanci lunghi nella speranza che lui potesse fare qualcosa. E Dusan non ha rifiutato la sfida sacrificandosi e lottando su ogni pallone contro i centrali atalantini. Sforzi che sono stati ripagati da quei magici minuti della ripresa in cui Vlahovic ha rimesso in gara la Fiorentina segnando la doppietta

Nazione: Viola in campo dopo un tempo. Singolare Zapata marcato da Bonaventura