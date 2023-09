Viola Park, l’11 Ottobre l’inaugurazione: più di tremila invitati e… tanti Vip

Un vero e proprio show, quello che dovrebbe andare in scena l'11 Ottobre al Viola Park. L'inaugurazione si avvicina sempre di più e tutto lascia presagire che sarà una festa destinata ad entrare negli annali della storia del club. I ben tremila invitati hanno già ricevuto il programma che si snoderà tra il tour della struttura (suddiviso in due fasi: la prima dedicata ai tifosi - due per ogni Viola Club tra i quali almeno il 50% dovrà essere abbonato allo stadio nella stagione corrente -, la seconda con protagonisti gli ospiti legati al modo di sport e politica) fino allo spettacolo che andrà in scena tra le 19 e le 21 all’interno del mini-stadio Curva Fiesole, con Carlo Conti mattatore della serata. Ci saranno le personalità più importanti del mondo calcistico e non solo, tra cui: Gianni Infantino, Ceferin, il Ministro dello sport Abodi, i rappresentanti di tutti i club di Serie A, probabilmente Luciano Spalletti e non mancheranno poi i vertici di Coni, Figc (il presidente Gravina) e Lega di Serie A. Insomma una vera e propria parata di stelle con il padrone di casa Commisso, l'architetto Casamonti e il Sindaco Casini pronti a mostrare la struttura a tutti i visitatori. Lo riporta il Corriere dello sport