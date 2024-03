Viktoria Plzen, una marcia decisa. Ma Barak in passato gli ha già fatto male

Sulle pagine di Tuttosport, un approfondimento sul sorteggio di Conference League e su Fiorentina-Viktoria Plzen. Conference League che è il grande obiettivo di Italiano, il quale sogna la rivincita della finale persa 2-1 con il West Ham un anno fa a Praga. Proprio nella Repubblica Ceca, nella città nota per le auto e la birra, tornerà con la Fiorentina l’11 aprile per il primo round con il Viktoria (ore 18.45, idem il ritorno al Franchi il giovedì successivo), la squadra con il valore della rosa più basso tra le 8 approdate ai quarti (18,5 milioni secondo Transfermarkt), 74esima del ranking Uefa (la scorsa stagione finì ko subendo 6 gol nelle due sfide Champions con l’Inter), terza in campionato a 8 punti dallo Slavia e 9 dalla capolista Sparta Praga. I numeri però non ingannino: la formazione di Miroslav Koubek, mai affrontata prima dai viola, con 6 vittorie e 2 pareggi è imbattuta in Conference al pari del Lille e della stessa Fiorentina (4 vittorie e altrettanti pareggi), ha chiuso a punteggio pieno il girone e sfodera una difesa granitica: appena una rete presa in 8 partite contro le 10 subite dalla Fiorentina che però ha il secondo miglior attacco del torneo con 19 gol, 10 più dei boemi. Tra i viola già scalpita Antonin Barak, 3 gol in 6 gare, decisivi i due al Maccabi fra andata e ritorno senza scordare quello al Basilea che la scorsa stagione regalò l’approdo in finale): il centrocampista ceco, appena richiamato in Nazionale dopo un anno, ha già segnato in carriera al Viktoria, nel 2016, quando militava nello Slavia Praga.