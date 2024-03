Viktoria Plzen, Sulc: “Il sorteggio non ha funzionato. Ecco chi volevo”

La Gazzetta dello Sport riporta oggi un approfondimento sul sorteggio di Conference League e su Fiorentina-Viktoria Plzen. Come scrive il giornale, meglio di così ai viola non poteva andare, con il quarto di finale da giocare con il Viktoria Plzen, nella città ceca più famosa per la bevanda bionda che per i risultati della sua squadra. E poi, se dovesse passare, incontrerebbe in semifinale una tra il Bruges e il Paok Salonicco, non esattamente degli ostacoli insormontabili. Le rivali più pericolose son tutte dall’altra parte, a partire dal Fenerbahce ma soprattutto dall’Aston Villa, la favorita della manifestazione insieme, perché no, ai gigliati. Nessun commento ufficiale da parte della società di Rocco Commisso ma, sempre come scrive il quotidiano, sì, avranno brindato dopo il sorteggio. Soprattutto Vincenzo Italiano, che sogna di avere la rivincita dopo la finale persa per sfortuna e per l’unico errore nel finale di gara col West Ham. Magari prima di salutare la squadra per una nuova avventura. D’altronde lo ha dichiarato pochi giorni fa: «Vorrei regalare una coppa, siamo concentrati su questo, per il futuro vedremo, la società sa cosa penso». Tutto può succedere, soprattutto nelle coppe, ma la strada da percorrere per la finale sembra la migliore possibile. E il destino potrebbe regalare una rivincita “completa” al tecnico, con un’altra squadra inglese. I giocatori del Viktoria Plzen, intanto, non sembrano contentissimi del sorteggio. Il capocannoniere dei cechi, il trequartista Pavel Sulc, ha infatti dichiarato: «Volevo il Bruges, sfortunatamente il sorteggio non ha...funzionato. Ma la Fiorentina è un avversario stimolante». Insomma, la fortuna ha dato una mano alla Fiorentina, adesso è vietato fallire.