Un rimedio all’intensità e all’aggressività del West Ham. Ci pensa Amrabat

Fiorentina-West Ham sarà una gara gestita su intensità e grinta. Per questo motivo, Italiano si affiderà al suo giocatore migliore sotto questo punto di vista: Sofyan Amrabat. Il marocchino, in una gara che si giocherà parecchio su ritmo e aggressività, sarà una pedina a dir poco fondamentale. Il suo partner dovrebbe essere Castrovilli, anche se Mandragora non sembra ancora fuori dai giochi. Un ballottaggio che sembra destinato a durare fino alla fine. Davanti Bonaventura, leader del centrocampo viola, è assolutamente intoccabile.