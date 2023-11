Un quinto posto che potrebbe voler dire Champions, ma nulla è deciso

Se Inter e Juventus sembrano aver preso il volo salutando il resto della compagnia, tutte le altre viaggiano vicine vicine. Un gruppone che va dalla formazione di Pioli a quella di Di Francesco: dieci squadre (Milan, Napoli, Atalanta, Fiorentina, Roma, Bologna, Monza, Lazio, Torino e Frosinone, in rigoroso ordine di classifica) racchiuse in appena 8 punti. Come scrive il Corriere Fiorentino, il primo terzo di campionato non è bastato per stabilire gerarchie chiare, anzi, quanto successo nell’ultimo turno non ha fatto altro che rafforzare l’equilibrio. Tra le prime 12 infatti, hanno vinto soltanto Inter, Juventus e Fiorentina. Segno di come tutti possano perdere o prendere punti contro chiunque, e su qualsiasi campo. E così, sfruttando il ritorno al successo e in parallelo il verificarsi di tanti risultati favorevoli, la Fiorentina è andata al riposo in piena zona Europa, nonostante un ciclo (da sosta a sosta) decisamente negativo. Certo, qualcosa ha lasciato per strada. Dopo il successo sul Napoli infatti, quando il campionato lasciò poi spazio alla Nazionale, i viola erano terzi in classifica con 17 punti al pari della Juventus, a due punti dall’Inter e a quattro dal Milan, allora capolista. Ma se è vero che era oggettivamente difficile immaginare che gli uomini di Italiano potessero lottare per stare così in alto, è altrettanto innegabile come nell’ultimo filotto di gare abbiano sostanzialmente dilapidato il preziosissimo vantaggio accumulato in avvio.