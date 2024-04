Un primo tempo da stropicciarsi gli occhi: Fiorentina, quante occasioni

Il primo tempo è stato una lotta fra Jedlicka e i viola. Il Viktoria ha ripresentato il suo 5-3-2, ancora una volta un “pullman” davanti alla Fiorentina. Italiano ha dovuto rinunciare a Bonaventura (problemi alla caviglia) e a Nzola (problemi personali). L’assenza di Jack, probabile titolare, poteva dare meno brillantezza alla manovra, ma la squadra per 45 minuti ha giocato alla grande. Al 5' Belotti ha trovato il portiere a sbarrargli la strada, poi all’8' Jedlicka ha fermato Kouame. E proprio l’ivoriano, al 30', ha esaltato il numero uno ceco, salvato sul prosieguo dell’azione dal palo (colpo di testa di Belotti su cross di Mandragora). Al 45' c’è stata la traversa di Kouame e al 47' Nico Gonzalez non ha sfruttato l’ultimissima occasione. Insomma, un dominio totale ma zero gol. Da stropicciarsi gli occhi, soprattutto perché i viola sono arrivati alla conclusione sempre con azioni belle e ben costruite. Lo riporta il Corriere dello Sport.