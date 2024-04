Un gran finale per la conferma futura: Ikoné e Kouame ci provano

La partita di questa sera della Fiorentina contro il Sassuolo diventa un vero e proprio crocevia per alcuni giocatori. Fra tutti, un occhio di riguardo in modo particolare lo avranno Ikoné e Kouame . Come scrive La Gazzetta dello Sport , il francese è andato a segno in due partite consecutive (Genoa e Salernitana), mentre l'ivoriano solo nell'ultima trasferta dei viola all'Arechi, entrando dalla panchina. Trovare un altro gol oggi, per Ikoné, significherebbe completare un tris di reti consecutive che mai era riuscito ad ottenere fino ad oggi da quando è in Italia. Kouame ha vissuto una stagione molto particolare quest'anno, tra Coppa d'Africa e ritorno con la malaria. Entrambi adesso vogliono aiutare la Fiorentina a raggiungere i propri traguardi e a risalire la classifica , dopo i tanti punti persi per strada.

Kouame, il tuttofare viola

Il finale di stagione diventa quindi fondamentale per entrambi, anche in vista del futuro. Kouame è un po' un pupillo di Vincenzo Italiano, ma con il cambio panchina potrebbe puntare ad una conferma per almeno due motivi: è un giocatore che dà sempre tutto in campo, conquistandosi l'affetto di Firenze fin dal primo istante e poi è molto duttile. Corsie esterne o punta, lui dove serve lo metti. L'ivoriano ha il contratto in scadenza a giugno su cui c'è un'opzione a favore della società viola per prolungarlo di un anno (giugno 2025) che, però, non verrà esercitata. Un'altra soluzione può essere trovata in altro modo, visto che l'opzione è valida fino a fine maggio. Il suo entourage e la Fiorentina sono in ottimi rapporti, quindi è possibile che stiano lavorando sotto traccia per prolungare il contratto, con un netto aumento d'ingaggio.