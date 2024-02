Un altro gol e Lucas Beltran supera “il primo” Lautaro

Lucas Beltran non si ferma più. In questo 2024, l'attaccante argentino è partito con il piede sull'acceleratore prendendosi con forza la titolarità nella Fiorentina. Dalla rete alla Salernitana del 3 dicembre non si è più fermato: da quel sigillo il classe 2001 ha totalizzato altri cinque gol in A nelle successive dieci partite, collezionando una media di un centro ogni 139’ solo negli ultimi due mesi. I numeri parlano chiaro e come sottolinea la Nazione, manca ancora un gol ad una big. Per questo motivo Beltran ha in mente il gol annullato all'andata per fuorigioco, con l'intenzione di ripetersi in maniera più concreto al Franchi. Inoltre, l'attaccante è a quota 6 gol in campionato e con un altro sigillo supererebbe il numero di gol in Serie A del suo connazionale Lautaro nel suo primo anno in Italia. Numeri da grande attaccante e adesso la Fiorentina si affida a Lucas Beltran.