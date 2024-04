Tuttosport: “Juventus su Amrabat. E potrebbe esserci uno scambio”

Tuttosport riporta oggi delle indiscrezioni di mercato legate a due centrocampisti viola: Amrabat e Arthur. Per quanto riguarda il marocchino, la sua avventura al Manchester United è stata finora al di sotto delle aspettative, tanto che i Red Devils non appaiono intenzionati a riscattarlo per 20 milioni più 5 di bonus. E così, a giugno, Amrabat rientrerà a Firenze, come tappa di passaggio e non per restarci. Il contratto col club viola scade nel 2025 e la sensazione è che per 15-18 milioni possa essere ceduto. I suoi nuovi agenti (SEG Group) l’hanno proposto nelle scorse ore a Milan e Juventus, che ci starebbero pensando. In casa bianconera, in particolare, c’è un suo estimatore di vecchia data: quel Giuntoli che aveva cercato in tutti i modi di portarlo al Napoli, quando ancora militava nel Verona. Occhio al possibile ritorno di fiamma, insomma, anche perché i rapporti tra Juventus e Fiorentina sono molto buoni e, a Firenze, c’è Arthur a cui non dispiacerebbe proseguire l’avventura in Toscana. Pradè ha già comunicato al regista brasiliano di non essere intenzionato a esercitare il riscatto per 20 milioni: l’ipotesi di uno scambio potrebbe diventare d’attualità per risolvere in un colpo solo i problemi in uscita di entrambe le società.