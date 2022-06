Tuttosport: Jovic potrebbe arrivare con la stessa formula di Odriozola

Jovic in uscita dal Real Madrid. Il serbo torna di moda in ottica viola

Non solo terzino destro, sinistro e regista. La Fiorentina è alla ricerca anche di un attaccante. Attenzione, allora, a Luka Jovic ( SCHEDA ) , appena 549 minuti giocati e un gol segnato in 19 gare nella scorsa stagione con la maglia del Real Madrid.

Come scrive Tuttosport, il serbo, 24 anni, potrebbe approdare con la stessa formula di Odriozola, cioè prestito e una parte del luto ingaggio (oltre 7 milioni) coperta dal club spagnolo. L'agente è Ramadani, lo stesso di Italiano e Milenkovic.

Resiste, per ora, la pista che conduce a Djuric, specie se deciderà di non rinnovare con la Salernitana liberandosi così a parametro zero. Restando sempre nel reparto avanzato, Tuttosport scrive che Callejon è diretto verso il Getafe.