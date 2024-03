Turnover ma non troppo: la Conference fa sorridere i conti della Fiorentina

Italiano dovrà gestire l'energie, perché le sfide da affrontare saranno tante. Per questo è probabile un’altra turnazione che tenga di conto delle condizioni dei singoli, a cominciare da Arthur. Possibile, al netto degli acciacchi, che Nzola torni titolare dopo il gol dell’andata a Budapest. D’altronde, oltre alla voglia di rivincita dopo la finale dello scorso anno persa con il West Ham, Nico Gonzalez e compagni sono chiamati a superare il turno anche per consentire alla società di monetizzare il cammino europeo, dopo che l’anno scorso erano entrate nelle casse viola circa 18 milioni. L’attuale passaggio del turno, che, come scrive il Corriere Fiorentino, spingerebbe i viola al sorteggio di venerdì, garantirebbe al club di Commisso un altro milione dopo le 600 mila euro incassate per la qualificazione agli ottavi, mentre la fase a gironi era già valsa poco meno di 2 milioni frutto dei tre pareggi da 166 mila euro l’uno, e delle tre vittorie per complessivi 1,5 milioni (cifre alle quali aggiungere i 2,94 milioni spettanti alle qualificate alla prima fase).