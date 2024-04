TS: “Italiano punterà ancora su Terracciano. L’obiettivo è il clean sheet”

Parola d’ordine: “blindare la porta” così come accaduto in Coppa Italia. La Fiorentina contro la Juventus ha sempre fatto buone prestazioni tanto che le ultime due vittorie bianconere sono state di misura, con lo 0-1 di Fabio Miretti al Franchi e l’1-0 di Adrien Rabiot a Torino. Per trovare un risultato con più di un gol in campionato bisogna tornare al febbraio 2020, ma domani sera la squadra viola proverà a portare a casa anche punti preziosi contro la rivale di sempre. Come scrive Tuttosport, Pietro Terracciano proverà a tirare giù la saracinesca , cercando un cleen sheet che al portiere viola, nei sei precedenti contro la Juve, è riuscito soltanto in un’occasione, nel maggio 2022.

Fiducia in Terracciano

Mercoledì in Coppa Italia è rientrato tra i convocati il portiere danese Christensen, dopo l’operazione al ginocchio, ma il lungo stop richiede prudenza e contro la Juventus toccherà dunque ancora all’esperto portiere campano giocare. Un leit motiv in queste stagioni in viola in cui da eterna riserva di ogni inizio stagione ha poi messo la freccia su tutti i compagni di reparto, nell’ordine: Dragowski, Gollini, Sirigu e appunto Christensen. Il portiere campano a Firenze a 34 anni sta insomma vivendo una seconda giovinezza e contro la Juventus proverà ad alzare la sua asticella personale. La Coppa Italia con la Dea ha regalato il decimo clean sheet stagionale, che mancava da inizio marzo con il Torino e il merito va anche, come allora, alla coppia Milenkovic-Ranieri che appare più stabile dietro rispetto a quando in campo c’è Quarta, che ha licenza di inserimento in avanti. Con l’argentino non al 100% la retroguardia sarà quasi sicuramente la stessa vista contro l’Atalanta e Milenkovic sarà chiamato a limitare l’amico e connazionale Dusan Vlahovic, grande ex della partita insieme a Federico Chiesa, cercando di regalare al compagno in porta un altro zero nella casella dei gol subiti.