Ts: “Se Italiano rimarrà a Firenze…”. Il Torino vira su un altro allenatore

"E se Italiano resterà a Firenze...". Con questo scenario, sfumano due scenari: uno per il Torino e uno per lo stesso Palladino

In casa Torino tiene banco il futuro di Ivan Juric. L'allenatore dei Granata molto probabilmente, lascerà la panchina della squadra di Cairo che adesso, dovrà trovare un sostituto. Nei giorni scorsi era stato fatto il nome di Vincenzo Italiano, ma questa mattina Tuttosport rilancia con forza il nome di Palladino. L'allenatore del Monza è seguito anche dalla Fiorentina, ma come scrive il quotidiano: "E se Italiano resterà a Firenze...". (L'IPOTESI) Con questo scenario, sfumano due scenari: uno per il Torino e uno per lo stesso Palladino, che quindi troverebbe nei granata una delle poche squadre interessate.