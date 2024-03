Nazione: “Italiano scosso, difficilmente lascerà la Fiorentina a fine stagione”

Scosso, è stato vicino a Commisso fino alla fine. E quì non si può non parlare di futuro. Inevitabilmente, qualcosa cambierà. Italiano aveva praticamente annunciato l'addio pochi giorni fa. E adesso?

Ieri al Viola Park il mondo si è fermato, ma già da oggi il mondo viola dovrà ripartire. Anche per portare avanti tutti i progetti ideati e seguiti da Joe Barone. La Nazione, raccontando la giornata alla camera ardente del direttore generale viola, si è soffermata sulla figura di Vincenzo Italiano. Scosso, è stato vicino a Commisso fino alla fine. E quì non si può non parlare di futuro. Inevitabilmente, qualcosa cambierà. Italiano aveva praticamente annunciato l'addio pochi giorni fa, ma secondo il quotidiano, la morte di Joe Barone potrebbe aver segnato profondamente l'allenatore. E così: "Adesso, con quello che è successo, dubitiamo voglia lasciare questa famiglia. Ma sono solo sensazioni".