Tra i dubbi di Mourinho e la crisi di Sarri si inserisce la forza di Italiano

La Fiorentina sogna la Champions League e le concorrenti arrancano. Non solo il Napoli, in grande difficoltà sono anche le romane. Mou ricorda spesso a tutti di essere un tecnico in scadenza e di non avere una rosa all’altezza. Il clima insomma non è granché, per non parlare del gioco. Dybala e Lukaku sono una coppia chic ma da soli non bastano. Anche perché l’argentino (e Pellegrini) è ai box per almeno un mese. Non se la passa meglio neanche Sarri, che ancora non è riuscito a mettersi alle spalle l’addio di Milinkovic-Savic e adesso deve pure gestire la crisi di Immobile, che a 33 anni non pare più bomber implacabile. L’allenatore di Vaggio oltretutto fa fatica quando deve inserire i nuovi e patisce il doppio impegno con le coppe (e quest’anno ha la Champions...). C’è poi l’Atalanta, che a Lisbona ha incantato per facilità di gioco e personalità. Gasp però deve fare i conti con continui cali di tensione soprattutto in trasferta e con la difficoltà di trovare forze nuove dal mercato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.