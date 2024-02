Torreira trequartista: quando Italiano mise una toppa alla cessione di Vlahovic

C'è aria di cambiamento in casa Fiorentina. E dopo le delusioni di queste settimana era inevitabile. Tutto passa dalle mani di Vincenzo Italiano, che nei momenti difficili, deve "mettere una toppa" e trovare una soluzione per la sua squadra. Parlando di cambiamenti, il Corriere Fiorentino, riporta alla mente di tutti quando il tecnico viola trasformò Lucas Torreira in un trequartista. Scelta dovuta dalla cessione di Vlahovic alla Juventus, che vide una Fiorentina orfana di gol e pericolosità. Un’idea vincente (l’uruguaiano partiva comunque da vertice basso del 4-3-3 ma quando la squadra attaccava diventava il centrocampista che più di ogni altro aggrediva l’area avversaria) capace, appunto, di regalare gol a dir poco decisivi per il ritorno in Europa. Basta pensare al doppio 1-0 su Bologna e Venezia, o all’1-1 con l’Inter. Tre gare, sette punti, tutti firmati da Torreira.