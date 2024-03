Fiorentina, torna il punto debole della difesa: i lanci lunghi

La notte del rientro tra i titolari di Dodò 188 giorni dopo la rottura del crociato si trasforma, nel secondo tempo, in una serataccia per la difesa della Fiorentina. Non che le avvisaglie non ci fossero state nella prima metà della gara, in cui Terracciano ha salvato — letteralmente — il risultato in un paio di occasioni e in generale è stato costretto a effettuare sei parate. Se i viola si sono sfogati nella parte del primo tempo, il Milan era infatti partito meglio e poi ha chiuso in crescendo all’intervallo. Non a caso, nell’arco di sei minuti tra il 47’ e il 53’ ha trovato il gol dell’1-0 e del 2-1, vanificando in un lampo il pareggio di Duncan. E la difesa di Vincenzo Italiano non è proprio uscita innocente, tutt’altro. Dimostrandosi ancora una volta troppo «ballerina» di fronte alle folate di un avversario (di assoluta qualità, certamente) che è tornato a colpire in un vecchio punto debole: i lanci lunghi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.