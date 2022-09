Tanto possesso palla, ma pochi gol: i numeri

La Fiorentina occupa le posizioni di vertice di molte classifiche sui singoli rendimenti in campionato, come, ad esempio, quelle sul possesso palla in cui troviamo i gigliati in testa alle graduatorie del possesso palla generale e del dominio dell’azione nella metà campo avversaria. La squadra di Italiano, oltre ad essere quella che gioca in media più minuti effettivi (quasi 57), è anche quella che ha calciato più corner (29) e quella che si è proposta in fase offensiva con più cross utili (30).

Il dato, però, incredibile - si legge - è quello che riguarda la scarsa precisione al tiro, visto che, dei 68 tentativi sferrati in campionato, solo 20 sono arrivati nello “specchio” della porta avversaria, e, di questi 20, solo 3 (tutti contro la Cremonese) hanno terminato la loro traiettoria in fondo alla rete. Considerando le 6 gare stagionali giocate, possiamo notare come ai viola siano necessari, in media, 18 tiri per realizzare almeno un gol, media che, in campionato, sale addirittura a 23 tiri. Infine, ma non per ultimo, ci sarebbe anche un altro dato su cui riflettere: nelle ultime 9 gare in cui la Fiorentina è passata per prima in svantaggio (7 volte in campionato e 2 in Coppa Italia) la squadra viola ha sempre perso.