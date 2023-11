Supercoppa, a giorni le date ufficiali. Ma che rischio per la Fiorentina

Come si svilupperà

I viola, finalisti dell’ultima Coppa Italia, giocheranno la prima delle semifinali il 24 gennaio contro il Napoli campione d’Italia del toscanissimo Walter Mazzarri, mentre Inter (detentrice della coppa nazionale) e Lazio (seconda in classifica lo scorso anno) si sfideranno il giorno dopo. Come scrive il Corriere Fiorentino, chi vince, ovviamente, stacca un biglietto per la finalissima di domenica 28. Il viaggio dei prossimi giorni dunque servirà alle dirigenze (insieme ai viola ci saranno i rappresentati dei club qualificati) per definire i dettagli della logistica: alberghi, spostamenti, allenamenti. Tutte cose fondamentali per squadre super impegnate tra campionato e coppe (in Arabia per altro si troveranno a giocare con 30 gradi), ma allo stesso tempo desiderose di vincere un trofeo. Finito il sopralluogo la Lega ufficializzerà date e organizzazione, comprese le modalità di acquisto biglietti per la tifoseria. La trasferta ovviamente non sarà agevole né economica, ma è scontato che la tifoseria farà sentire la sua voce anche in Medio Oriente.