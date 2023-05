Sugli esterni Italiano non ha dubbi: tutto su Nico Gonzalez e Ikonè

E se Nico Gonzalez non si discute, altrettanto non si può dire per Ikonè. Anche la sua maglia insomma, in particolare per il Kouamè visto sabato scorso, è in palio

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul capitolo esterni in casa Fiorentina. In quel ruolo Italiano non accetta distrazioni e per la gara contro il West Ham sembra avere le idee molto chiare. Pochi esperimenti, spazio ai titolarissimi. E se Nico Gonzalez non si discute, altrettanto non si può dire per Ikonè. Anche la sua maglia insomma, in particolare per il Kouame visto sabato scorso, è in palio. Sette giorni, e si saprà. Una settimana, e la prova generale col Sassuolo, per scegliere la sessantesima formazione stagionale. L’ultima, ma la più importante di tutte.